Frank Peter Steiner: Polizei Hamburg warnt vor gefährlichem Mann

Frank Peter Steiner aus Sülldorf befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand. SEK-Einsatz in der Nacht auf St. Pauli.

Am Brunnenhof auf St. Pauli stürmte das SEK in der Nacht zu Montag eine Wohnung, in der Frank Peter Steiner vermutet wurde.

Hamburg. Die Polizei Hamburg sucht seit dem späten Sonntagabend nach einem gefährlichen Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und außerdem womöglich bewaffnet sein soll. Der 54 Jahre alte Frank Peter Steiner habe demnach seine Wohnung in Sülldorf in unbekannte Richtung verlassen.

Zu der groß angelegten Fahndung entschied sich die Polizei auch deshalb, da Steiner im Dezember 2005 am S-Bahnhof Berliner Tor einen unbeteiligten 17 Jahre alten Jugendlichen durch eine Messerattacke getötet hatte. Auch damals hatte sich Frank Peter Steiner in einer psychischen Ausnahmesituation befunden.

Die Polizei sucht nach Frank Peter Steiner. Von dem 54-Jährigen gehe eine Gefahr aus.

Steiner war bis 2017 in Ochsenzoll untergebracht

Daraufhin war er in der geschlossenen psychiatrischen Anstalt im Klinikum Nord (Ochsenzoll) untergebracht, aus der er 2017 entlassen wurde. Am Sonntagabend erhielt die Polizei nun Hinweise aus Steiners Umfeld, dass sich der 54-Jährige erneut in einer Ausnahmesituation befinden könnte.

In der Nacht wurde Steiner dann zunächst in einer Wohnung in der Straße Am Brunnenhof auf St. Pauli vermutet. Ein Sondereinsatzkommando (SEK) stürmte deshalb die Wohnung. Angetroffen werden konnte Steiner dort aber nicht.

Frank Peter Steiner gilt als gefährlich

Die Polizei warnt indes die Bevölkerung vor dem psychisch kranken und als gefährlich eingestuften 54-Jährigen. Er solle keinesfalls angesprochen werden.

Stattdessen sollten Menschen bei einer Begegnung mit Steiner sofort entfernen und danach die Polizei verständigen. Hinweise nimmt diese unter Notruf 110, unter Telefon 040/ 4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

