Frontalzusammenstoß auf Autobahn: Zwei Menschen tot

Hamburg. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Autobahn 24 bei Hornbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei sprach nach ersten Ermittlungen von einem Geisterfahrerunfall, ein Mann war offenbar mit seinem Wagen in die falsche Richtung unterwegs. Sein Auto prallte am Sonntagabend auf ein entgegenkommendes Fahrzeug, das in Richtung Hamburg unterwegs war, die beiden Insassen starben noch am Unfallort. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwerst verletzt.

