Brände Ein Mensch bei Wohnungsbrand in Wahlstedt verletzt

Wahlstedt. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wahlstedt (Kreis Segeberg) ist ein Mensch verletzt worden. Der Feuerwehr zufolge hatten Bewohner in der Nacht zu Sonntag Rauch gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dieser aus einer Wohnung im ersten Stockwerk des Hauses. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Einer von ihnen kam jedoch mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Nähere Angaben zu seiner Person gab es zunächst nicht.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Brandwohnung war jedoch unbewohnbar. Warum in der Wohnung ein Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

