Brände Corona-Testbus gerät in Brand: Ursache unklar

Hamburg. Ein Corona-Testbus ist in Hamburg-Neugraben in Brand geraten. In der Nacht zu Samstag bemerkten Passanten den Rauch auf dem Parkplatz eines Baumarktes, wie die Polizei mitteilte. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hätten die Passanten das Feuer mit Getränken löschen können. Der Bus sei durch den Brand verrußt worden, könne aber weiter als Corona-Testzentrum genutzt werden. Die Brandursache war zunächst unklar. Brandstiftung kann den Angaben der Polizei zufolge nicht ausgeschlossen werden.

