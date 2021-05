19-jährige Frau sexuell belästigt: Polizei sucht Täter

Flensburg. Ein unbekannter Mann hat eine 19-jährige Frau in Flensburg sexuell bedrängt und verfolgt. Die junge Frau war in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nahe einer Eisenbahnbrücke habe ein Mann die Frau angepöbelt und sie an ihrer Jacke zu sich gezogen. Der Frau gelang es, sich loszureißen und wegzulaufen. Bei ihrer Flucht habe sie laut um Hilfe gerufen. Der Mann verfolgte sie, stürzte dabei jedoch und verschwand in der Dunkelheit. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nach dem etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann.

© dpa-infocom, dpa:210527-99-761724/3