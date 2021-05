Unfälle Frau schwebt nach Verkehrsunfall in Hamburg in Lebensgefahr

Hamburg. Eine 56-jährige Frau ist in Hamburg-Lohbrügge mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei verlor die Frau in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto. Die genauen Ursachen seien noch nicht bekannt, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstagnachmittag mit. Mehrere Passanten befreiten die Fahrerin und leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte reanimierten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Sie schwebte am Dienstagnachmittag in Lebensgefahr.

© dpa-infocom, dpa:210525-99-737703/2