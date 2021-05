Greenpeace-Schiff auf Tour informiert über Rüstungsexporte

Hamburg. Das Greenpeace-Schiff "Beluga II" läuft von Freitag an bis Ende August 14 Städte an und informiert über deutsche Rüstungsexporte. "Deutschland liefert als global viertgrößter Rüstungsexporteur Waffen in Krisengebiete und an Länder, die massiv Menschenrechte verletzen", heißt es in einer Mitteilung der Umweltorganisation vom Dienstag in Hamburg. "Greenpeace fordert daher ein striktes Rüstungsexportkontrollgesetz, das Waffenexporte in Länder außerhalb von EU und EU-gleichgestellten Staaten ausnahmslos verbietet." Greenpeace zeigt an den einzelnen Anlegestellen zudem Bilder des Fotografen Nikita Teryoshin, der weltweit Waffenmessen besucht.

