Wetter in Norddeutschland 20 Grad! Der Frühling kommt endlich nach Hamburg

Die Wetteraussichten für das Wochenende: In Hamburg soll es bis zu 20 Grad warm werden (Archivbild).

Am Wochenende bessert sich das Wetter in Norddeutschland – viel Sonne in Sicht. Meteorologe gibt Prognose für den Sommer ab.