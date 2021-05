Tourismus Sandskulpturenschau in Travemünde zeigt Flora und Fauna

Sandkünstlerin Marieke van der Meer arbeitet an ihrer Skulptur für die Sandskulpturenausstellung.

Eine Reise durch das Tier- und Pflanzenreich in 25 Szenen ist in diesem Sommer in Travemünde zu erleben. Aus rund 10.000 Kubikmetern Sand ist eine Schau mit dem Titel "Flora und Fauna" entstanden.