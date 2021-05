Hrubesch fordert von Profis ein vernünftiges Saisonende

Hamburg. Nach der zum dritten Mal nacheinander verpassten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga will sich der Hamburger SV zumindest sportlich fair aus der Zweitliga-Saison verabschieden. Im Heimspiel am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Braunschweig könnte der HSV entscheidend Einfluss auf den Abstiegskampf nehmen.

Deshalb forderte Interimscoach Horst Hrubesch seine Profis auf, die abermals enttäuschende Spielzeit "sauber und ehrlich" zu Ende und auf dem Platz 100 Prozent zu bringen. Zumal die Gäste Tabellenvorletzte sind und damit auf einem direkten Abstiegskampf stehen. Dort stand in der Vorwoche der VfL Osnabrück, bei dem sich der HSV eine 2:3-Pleite leistete. Dadurch verspielten die Hanseaten alles und verschaffte den Osnabrückern neue Hoffnung auf den Klassenverbleib.

