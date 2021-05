Holstein Kiel: Mit Heimsieg direkt aufsteigen

Kiel. Holstein Kiel will den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Eine Woche nach der 2:3-Niederlage beim Karlsruher SC benötigt der Tabellenzweite am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) einen Heimsieg gegen Darmstadt 98. Dann wäre dem Team von Ole Werner der erstmalige Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse nicht mehr zu nehmen. Gelingt jedoch kein Dreier, könnte der Dritte SpVgg Greuther Fürth noch an den Norddeutschen vorbeiziehen und diese in die Relegation gegen den Bundesliga-16. schicken. Diese Erfahrung haben die Kieler bereits einmal gemacht: In der Spielzeit 2017/18 scheiterten sie unter dem heutigen Darmstadt-Trainer Markus Anfang am VfL Wolfsburg (0:1/1:3).

