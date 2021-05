Scharbeutz. Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer sei aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagabend ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die verletzte 71-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-685402/2