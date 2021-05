Hotel-Großbrand: Prozess wegen versuchten Mordes

Kiel. Ein halbes Jahr nach dem verheerenden Brand in einem Hotel und Restaurant in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) muss sich ab Freitag ein 26-Jähriger vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm versuchten Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen zur Last, zudem schwere Brandstiftung. Zehn Menschen konnten in der Brandnacht noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Das Gericht will vier Tage verhandeln. Das Urteil wird am 10. Juni erwartet.

Laut Anklage setzte der 26-Jährige in der Nacht zum 13. November 2020 nach einem Streit einen mit dem Gebäude verbundenen Holzunterstand in Brand. Daraufhin fing das ganze Haus Feuer und wurde nahezu völlig zerstört. Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren über Stunden im Einsatz. Der Tatverdächtige war kurz nach dem Brand festgenommen worden.

© dpa-infocom, dpa:210520-99-680822/3