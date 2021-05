Getötete Frau aus Dänischenhagen hinterlässt vier Kinder

Dänischenhagen/Kiel. Die am Mittwoch in Dänischenhagen bei Kiel erschossene Frau hinterlässt vier Kinder. Das Alter reiche von der Vorschule bis zur Pubertät, bestätigte die Staatsanwaltschaft in Kiel am Donnerstag. Tatverdächtig ist der Vater, er soll seine von ihm getrennte 43 Jahre alte Frau und einen 53 Jahre alten Mann getötet haben. Außerdem soll der 47-Jährige einen 52 Jahre alten Mann in Kiel erschossen haben.

Der Verdächtige stellte sich am Mittwochabend der Polizei in Hamburg und wurde in der Nacht nach Kiel gebracht. Er sollte noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Verdächtige nicht vorbestraft. Allerdings gebe es eine Anzeige gegen ihn, die mit den Ereignissen in Verbindung stehen könnte.

