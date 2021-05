Amerikanische Fliegerbombe entschärft: Sperrungen aufgehoben

Hamburg. Eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe ist am Mittwochabend in Hamburg entschärft worden. "Der Zünder der Fliegerbombe in Moorburg wurde durch den Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr erfolgreich entschärft", teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. "Alle Sperrungen werden jetzt nach und nach aufgehoben." Die Bombe war am Moorburger Elbdeich entdeckt worden. Zur Entschärfung musste die Autobahn 7 gesperrt werden, es kam zu langen Staus im Berufsverkehr. Die Bombe war in fünf Metern Tiefe gefunden worden. Das Gebiet ist laut Feuerwehr kaum besiedelt.

