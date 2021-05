Scooterfahrer bedroht Passanten mit Schusswaffe

Ein Polizei-Schild hängt an einem Polizeipräsidium.

Norderstedt. Ein Scooterfahrer hat in Norderstedt im Kreis Segeberg zwei Männer mit einer Schusswaffe bedroht. Der Unbekannte sei auf dem Gehweg gefahren und habe unvermittelt einen 26 und einen 28 Jahre alten Mann aus Norderstedt beschimpft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Plötzlich habe er eine schwarze Schusswaffe aus seinem Hosenbund gezogen und damit auf die beide Männer gezielt. Als einer der Bedrohten ankündigte, er werde die Notruftaste seines Handys drücken, flüchtete der Angreifer. Bei dem Vorfall am Samstag wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-663932/3