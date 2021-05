Hamburg. Eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe ist am Mittwoch in Hamburg am Moorburger Elbdeich entdeckt worden. Zur Entschärfung um 17.00 Uhr müsse die Autobahn 7 gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Bombe war in fünf Metern Tiefe gefunden worden. Das Gebiet ist laut Feuerwehr kaum besiedelt. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.

