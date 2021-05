Schwer verletzter Mann am S-Bahnhof Othmarschen gefunden

Hamburg. Ein Passant hat einen schwer verletzten Mann am Hamburger S-Bahnhof Othmarschen gefunden. Die Gründe für die Kopfverletzungen des 41-Jährigen waren zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Derzeit würden Zeugen zu dem Vorfall vom Freitag gesucht. Nach ersten Ermittlungen habe der Mann zunächst im Bahnhofskiosk eingekauft und sich anschließend bei den Fahrradständern aufgehalten. Am frühen Abend bemerkte ein Zeuge den am Boden liegenden Mann. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

