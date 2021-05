Kieler Landtag sendet deutliches Signal gegen Antisemitismus

Kiel. Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat ein klares Signal gegen Antisemitismus gesendet. "Wir stehen an der Seite Israels", sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde vor dem Hintergrund der Gewalteskalation im Nahen Osten. "Das Existenzrecht Israels und die Sicherheit Isreals sind deutsche Staatsräson." Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli sagte, Raketenangriffe gegen Israel seien nicht zu rechtfertigen. Antisemitismus sei immer antidemokratisch.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-657515/2