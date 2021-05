Tausende Flächen müssen noch auf Altlasten untersucht werden

Kiel. Bei mehr als 6500 altlastverdächtigen Flächen in Schleswig-Holstein ist nach Angaben der Landesregierung noch eine Gefährdungsabschätzung nötig. An rund 4500 Standorten habe es bereits zum Teil aufwendige Untersuchungen gegeben und weit über 1000 Flächen im Land seien inzwischen saniert worden, sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Dienstag. Bei vielen weiteren Flächen zeichne sich ein Sanierungsbedarf ab.

Albrecht kündigte an, Kommunen mit EU- und Landesmitteln bei der oft teuren Sanierung zu unterstützen. "Aber auch die Verursacher der Schäden sollen künftig weiterhin in die Pflicht genommen und zur Sanierung der Flächen herangezogen werden", teilte Albrecht mit. Altlasten können zum Beispiel Bodenverunreinigungen durch Chemikalien auf früheren Unternehmensstandorten sein. Dazu können aber auch verfüllte ehemalige Kiesgruben gehören.

