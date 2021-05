Mix aus Sonne und Wolken im Norden erwartet

Hamburg/Kiel. Am Dienstag erwartet die Menschen in Hamburg und in Schleswig-Holstein ein Mix aus Sonne und Wolken. Dabei bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vergleichsweise trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 Grad. In der Nacht bleibt es überwiegend trocken, bei Tiefstwerten um 5 Grad. Am Mittwoch können sich dann den Angaben zufolge einzelne Schauer bilden.

Zum Ende der Woche hin zieht mehr Wind auf und an der Küste kann es zu stürmischen Böen kommen. Bei bis zu 17 Grad gibt es wieder mehr Niederschlag.

