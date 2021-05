Endlich wieder ins Museum - das haben Kunstfreunde und Museen gleichermaßen herbeigesehnt. Nach dem langen Lockdown öffnen am Dienstag viele Ausstellungshäuser in Hamburg wieder.

Der Schriftzug "Kunsthalle" ist am Gebäude der Hamburger Kunsthalle zu sehen.

Museen Hamburger Museen und Ausstellungshäuser öffnen am Dienstag

Hamburg. Nach monatelanger Schließung dürfen die Hamburger Museen und Ausstellungshäuser am Dienstag wieder für Besucher öffnen. Voraussetzungen sind neben einem umfassenden Hygienekonzept auch Corona-Test- oder Impfnachweise, sowie die Sicherstellung einer Kontaktnachverfolgungsmöglichkeit, wie die Kulturbehörde mitteilte.

Kultursenator Carsten Brosda (SPD) nannte es "ein wichtiges Signal, dass in Hamburg die Museen zu den ersten Orten gehören, die wieder geöffnet werden. Die lange Schließzeit hat Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Miteinander." Die Museen und Ausstellungshäuser erfüllten alle Voraussetzungen, "um den Besuch zu einem sicheren Kulturerlebnis zu machen."

Die Hamburger Kunsthalle zeigt noch bis zum 24. Mai die Ausstellung "De Chirico. Magische Wirklichkeit" und bis zum 15. August die Schau "Serien. Druckgraphik von Warhol bis Wool", unter anderem mit Warhols berühmten Siebdrucken "Campbell's Soup" und "Marilyn". Die Hamburger Deichtorhallen haben erneut die Ausstellung über das Werk des südafrikanischen Künstlers William Kentridge verlängert.

Im Museum für Kunst und Gewerbe können Besucher bis zum 18. Juli in der "Schule der Folgenlosigkeit" ein anderes Leben ausprobieren. Das Museum am Rothenbaum MARKK will jungen Menschen mit der Schau "Hey Hamburg, kennst du Duala Manga Bell?" die Themen Rassismus, Kolonialismus und Erinnerung näherbringen.

Besucherinnen und Besucher müssen einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, oder einen höchstens 12 Stunden alten Schnelltest. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Auch muss die Zahl der Besucher entsprechend der Größe der Fläche begrenzt werden.

© dpa-infocom, dpa:210517-99-632575/2