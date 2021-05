Freiwasser-EM: Elea Linka bei Premiere auf Rang sechs

Hamburg. Schwimmerin Elea Linka von der SG Stormarn Barsbüttel hat bei der Freiwasser-EM in bei ihrem Debüt über 25 Kilometer den sechsten Rang belegt. Am Sonntag legte die erst 20-Jährige die Strecke in dem lediglich 17,5 Grad warmen Lupa-See bei Budapest in 4:57:07,6 Stunden zurück. Es siegte ihre Würzburger DSV-Teamgefährtin Lea Boy, die nach 4:53:57,0 Stunden das Ziel erreichte.

"Das war ein guter Einstieg in den Elitebereich", lobte Constantin Depmeyer, Bundestrainer Nachwuchs im DSV, den Auftritt Linkas. Und betonte: "Wenn sie diesen Weg so weitergeht, ist in Zukunft noch einiges möglich."

