Bad Bramstedt. Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) durch die Kollision mit dem Auto eines 83-Jährigen getötet worden. Der Autofahrer wollte am Mittwochabend nach links in eine Straße Richtung Wiemersdorf abbiegen, als er mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammenstieß, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch Aufprall und Sturz erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen. Der 83-Jährige blieb unverletzt.

