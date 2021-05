Noch kein Saisonende für Handball-Teams in Sicht

Kiel. Die Fußball-Profis haben bereits das Saisonende im Blick, die Handball-Teams sind noch für Wochen gefordert. "Wir müssen die 18 Spiele, die in dieser Saison noch vor uns liegen, emotionslos abarbeiten", sagte Kiels Trainer Filip Jicha den "Kieler Nachrichten" (Freitag). Zwölf Partien stehen für den deutschen Rekordmeister und auch die SG Flensburg-Handewitt in der Bundesliga an. Dazu bestreiten sowohl die Kieler als auch die Flensburger das Viertelfinale in der Champions League. Die Endrunde in Köln soll hinzukommen. Der THW steht obendrein in der Endrunde um den DHB-Pokal in Hamburg mit maximal zwei Spielen.

Die Kieler gehen das stattliche Restprogramm als Bundesliga-Spitzenreiter an. "Ich hoffe, dass es eine zusätzliche Motivation für uns ist, weil wir uns ganz oben natürlich wohler fühlen", sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi, gestand aber auch: "Unsere Restaufgaben sind dadurch weder leichter noch schwerer geworden." Trainer Jicha konstatierte: "Es wäre frech, davon auszugehen, dass wir den Rest der Spiele jetzt einfach durchballern."

