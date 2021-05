Windkraftanlage in Lindewitt abgebrannt

Lindewitt. In Lindewitt im Kreis Schleswig-Flensburg ist eine Windkraftanlage in Brand geraten und abgebrannt. Das Feuer wurde am späten Donnerstagnachmittag gemeldet, wie ein Sprecher der Leitstelle am Freitagmorgen mitteilte. Aufgrund der Höhe und der Gefahr durch herabstürzende Teile war es nicht möglich, den Brand zu löschen. Stattdessen wurde das Gelände durch die Feuerwehr weiträumig abgesperrt und die Windkraftanlage brannte kontrolliert ab. Eine Schadenshöhe konnte zunächst nicht genannt werden. Auch die Brandursache war laut Polizeiangaben zunächst unklar, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-502320/2