Hamburg Stealers: Playoff-Teilnahme ist das Ziel

Hamburg. Nach vier Jahren ohne Spitzenplatz wollen die Hamburg Stealers wieder zu den Top Vier in der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga zählen. Vor dem Auftakt bei den Solingen Alligators am Samstag (13.00/16.30 Uhr) in der erneut auf sieben Spieltage verkürzten Saison sagte Cheftrainer David Wohlgemuth: "Bei diesem Modus hat jedes Match eine deutlich größere Bedeutung. Es gilt deshalb, Ausrutscher gegen Mannschaften zu vermeiden, die man am Ende hinter sich lassen will."

Um das gesteckte Saisonziel zu erreichen, haben sich Hamburger zuletzt mit den US-Amerikanern Tyler Villaroman und Scott Parker verstärkt. Zudem hat sich der Spanier Marlon Jimenez Chayanne der Mannschaft angeschlossen. Das erste Heimspiel bestreiten die Stealers am 22. Mai gegen die Dortmund Wanderes. Zu Gast in Hamburg sind zudem die Paderborn Untouchables (30. Mai) und die Cologne Cardinals (5. Juni).

