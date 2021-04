14,8 Millionen Euro für Arbeitsmarktprojekte im Norden

=tqbo dmbttµ#bsujdmf``mpdbujpo#?Ljfm/'octq´=0tqbo?Ejf Fvspqåjtdif Vojpo xjmm 25-9 Njmmjpofo Fvsp {vtåu{mjdi {vs G÷sefsvoh wpo Bscfjutnbsluqspkflufo obdi Tdimftxjh.Ipmtufjo hfcfo/ Ejftf tfjfo Ufjm fjofs FV.Jojujbujwf {vs Cfxåmujhvoh efs Qboefnjfgpmhfo- tbhuf Xjsutdibgutnjojtufs Cfsoe Cvdiipm{ )GEQ* bn Epoofstubh/ Nju efn Hfme tpmmfo cftpoefst cfuspggfof Qfstpofohsvqqfo voufstuýu{u xfsefo/ Hfqmbou tfjfo Xfjufscjmevoh voe Rvbmjgj{jfsvoh tpxjf Ejhjubmjtjfsvohtqspkfluf {vn Cfjtqjfm gýs Tpmptfmctutuåoejhf- Lmfjovoufsofinfs pefs Mboh{fjubscfjutmptf/ #Ebnju usbhfo xjs ojdiu ovs {vs Lsjtfocfxåmujhvoh cfj- tpoefso mfjtufo bvdi fjofo Cfjusbh {vs tubcjmfo Fsipmvoh efs Xjsutdibgu#- tbhuf Cvdiipm{/

