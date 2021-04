Nur wenige Menschen sind auf der Straße in der Flensburger Innenstadt zu sehen.

Corona-Notbremse: Wegen hoher Infektionszahlen gelten in zwei Kreisen am Hamburger Rand und in Flensburg jetzt verschärfte Schutzmaßnahmen. Kontaktregeln sind ebenso betroffen wie Kitas und das Einkaufen.