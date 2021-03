Regierung Härterer Lockdown über Ostern auch in Schleswig-Holstein

Statt Urlaub am Meer ein härterer Lockdown über Ostern: Schleswig-Holstein plant in der Corona-Pandemie keinen Alleingang beim Urlaub in der Ferienwohnung oder im Wohnmobil. Regierungschef Günther räumt ein, er hätte sich mehr gewünscht.