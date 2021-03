Literatur Autorin Cornelia Funke verlässt USA: Umzug in die Toskana

Die Schriftstellerin Cornelia Funke steht im Garten ihres Hauses in Malibu.

Schriftstellerin Cornelia Funke tauscht ihre Avocadofarm in Malibu gegen eine Olivenfarm in der Toskana. Im Sommer ist es soweit: sie zieht nach Europa zurück. Gleichzeitig schließt sie eine Rückkehr in die USA nicht aus.