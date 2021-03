Natur Millionen Krokusse blühen in Husum

Lila Krokusse (crocus napolitanus) sind auf einer Wiese in Husum im Gegenlicht der Abendsonne zu sehen.

Millionen lila und ein paar anders farbige Blüten verwandeln den Schlosspark in Husum derzeit wieder in ein Farbenmeer. Und auch wenn das Krokusblütenfest im zweiten Jahr in Folge wegen Corona ausfällt - eine Tradition wird nicht gebrochen.