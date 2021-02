Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Christoph Ploß (CDU) schaut in die Runde.

In Niedersachsen öffnen die Blumenläden, in Schleswig-Holstein auch bald. In Hamburg dagegen noch lange nicht. Der CDU-Landesvorsitzende Ploß kann das nicht verstehen - und auch nicht, dass die Baumärkte noch dicht sind.