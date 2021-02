Der 58 Jahre alte Mann hat am Dienstag eine Pflegeeinrichtung im Stadtteil Hamm verlassen. Bei der Suche bittet die Polizei um Hilfe.

Cesare Salinetti (58) wird seit Dienstag in Hamburg vermisst.

Polizeifahndung In Hamburg vermisst: Wer hat Cesare Salinetti gesehen?

Hamburg. Große Sorgen um Cesare Salinetti: Der 58-Jährige wird seit Dienstagvormittag in Hamburg vermisst. Bei der Suche bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe.

Salinetti hat demnach gegen 11.30 Uhr eine Pflegeeinrichtung an der Hammer Landstraße im Stadtteil Hamm verlassen. Der Vermisste halte sich möglicherweise in Hamburg-Altona im Bereich der Palmaille oder auch im Bereich der Kollaustraße in Hamburg-Niendorf auf. Er benötige laut Polizei "dringend wichtige Medikamente und ist vermutlich nicht witterungsangepasst gekleidet".

Die Polizei beschreibt Cesare Salinetti wie folgt:

scheinbares Alter 50 bis 60 Jahre

europäisches Erscheinungsbild;

ca. 165 cm groß

schlanke Statur

dunkle Haare

lückenhafter Bart

Zuletzt habe er eine leichte braune Jacke, einen blauen Pullover und eine schwarze Hose getragen.

Hinweise nehmen das Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040 4286-56789 und alle Polizeidienststellen entgegen.

( leo )