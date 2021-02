Dicht an dicht stehen die geparkten Autos in der Bahrenfelder Straße: Mit den neuen Bewohnerparkzonen soll der Parkdruck im dicht besiedelten Ottensen verringert werden (Archivbild).

Schon im Frühjahr wird ein Großteil des Viertels in Bewohnerparkzonen eingeteilt. Was sich für Anwohner ändert und was für Besucher.