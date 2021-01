HSV-Trio absolviert am freien Tag ein individuelles Programm

Hamburg. Drei Profis des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV standen auch am freien Tag auf dem Trainingsplatz. Die angeschlagenen Defensivakteure Amadou Onana und Jan Gyamerah sowie der am Vortag nach seinem England-Aufenthalt aus der Quarantäne zurückgekehrte Offensivspieler Xavier Amaechi arbeiteten für ihr Comeback, teilte der HSV am Freitag mit. Das Trio absolvierte unter Anleitung von Reha-Coach Sebastian Capel ein individuelles Programm auf dem Rasen. Die Hamburger treffen am Montag (20.30 Uhr/Sky) in der 2. Liga im heimischen Volksparkstadion auf den VfL Osnabrück.

( dpa )