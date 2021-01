Handball Buxtehuder SV holt Spiel gegen Ketsch am 7. April nach

Hamburg. Das vor dem Jahreswechsel kurzfristig abgesagte Handball-Bundesligaspiel zwischen den Frauen des Buxtehuder SV und den Kurpfalz Bären Ketsch wird am 7. April (19.30 Uhr) nachgeholt. Das gab der BSV am Mittwoch bekannt. Die Partie war 30. Dezember ausgefallen, weil Ketsch keine Corona-Testergebnisse vorlegen konnten. Durch die Verlegung ins Frühjahr 2021 müssen die Buxtehuderinnen Anfang April drei Punktspiele in sieben Tagen absolvieren.