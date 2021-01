CDU fordert Video-Konferenzsystems Zoom in Schulen

Kiel. Die CDU im Kieler Landtag verlangt die Zulassung des Video-Konferenzsystems Zoom in den Schulen. Für einen möglichst komfortablen Distanzunterricht in der Corona-Pandemie sollten alle dafür hilfreichen Tools genutzt werden, erklärte am Mittwoch der Bildungspolitiker Tobias von der Heide. "Es ist nicht verständlich, warum das System in vielen professionellen Bereichen eingesetzt werden kann, in Schulen aber nicht." Das kritisierten auch viele Eltern.

Das System könne aktuell nicht genutzt werden, weil eine Überprüfung durch das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) nicht abgeschlossen sei. "Mittlerweile hat das Unternehmen Zoom erheblich an dem Thema Datenschutz gearbeitet und wesentliche Verbesserungen im eigenen System umgesetzt", sagte von der Heide. "Ich fordere das ULD auf, die Prüfung zügig zu einem Abschluss zu bringen und den Einsatz von Zoom in den Schulen zu ermöglichen." Gerade in der Corona-Pandemielage sollte eine, vielleicht auch nur vorübergehende, Nutzung des Systems möglich sein.