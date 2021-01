Brandsätze geworfen? Mann in Psychiatrie

Glückstadt/Hamburg. Ein 27 Jahre alter Mann, der möglicherweise einen Brandanschlag in Hamburg verübt hat, ist nach dem Wurf eines Brandsatzes in Glückstadt (Kreis Steinburg) in die Psychiatrie gekommen. Die Polizei ermittelt gegen den bereits am Samstag Festgenommenen einem Medienbericht zufolge auch wegen des Wurfes von brennenden Gegenständen zwei Tage zuvor in Hamburg-Heimfeld gegen ein Wohnhaus für psychisch erkrankte Menschen. Es bestehe ein Tatverdacht, zitierte das "Hamburger Abendblatt" einen Polizisten (Mittwoch). Verletzt wurde bei den beiden Taten niemand, es entstand auch kein großer Brandschaden. Bei der Festnahme am Bahnhof in Glückstadt leistete der Verdächtige nach Angaben der Polizei erheblichen Widerstand und verletzte einen Beamten leicht.

( dpa )