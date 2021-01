Aus Elbe geretteter Mann stirbt in Klinik

Hamburg. Ein am Samstag aus der Elbe geretteter Mann ist nun doch seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 24-Jährige sei mittlerweile im Krankenhaus gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Hamburg. Zuvor war der Mann nach der zunächst erfolgreichen Wiederbelebung in der Klinik künstlich beatmet worden.

Am Samstagmittag hatten mehrere Zeugen gesehen, wie der Mann ins Wasser gefallen war und sofort die Einsatzkräfte alarmiert. Etwa eine Stunde später fanden diese den Mann und konnten ihn am Hamburger Fischmarkt aus der Elbe ziehen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, sagte die Sprecherin weiter. Die genaue Todesursache werde nun ermittelt. Die Elbe ist derzeit etwa drei bis vier Grad Celsius kalt.