Nord-SPD verschiebt Landesparteitag

Kiel. Die SPD in Schleswig-Holstein verschiebt die Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl und die Wahl des neuen Landesvorstandes wegen der Corona-Pandemie von Anfang Februar auf Ende März. Wie die Partei am Dienstag mitteilte, soll die Landeswahlkonferenz über die Landesliste nunmehr am 26. März entscheiden. Die Landesvorsitzende Serpil Midyatli will den Listenvorschlag des Vorstandes zuvor am 20. März präsentieren. Den neuen Fahrplan hatte der Landesvorstand am Montag beschlossen.

Am 27. März will die SPD dann einen ordentlichen Parteitag abhalten. Dabei steht auch die Wahl des Landesvorstandes auf dem Programm. "Mit der Verschiebung unserer Landeswahlkonferenz und des Landesparteitages wollen wir unseren Beitrag leisten, um die Infektionswelle zu brechen", erläuterte SPD-Landesgeschäftsführer Götz Borchert. "Der Schutz der Gesundheit der Menschen in Schleswig-Holstein hat für uns die höchste Priorität. Wir müssen die Ausbreitung des Virus dringend verlangsamen."

Die Landeswahlkonferenz müsse aus rechtlichen Gründen in Präsenz stattfinden, sagte Borchert. Für den Landesparteitag gelte das nicht. "Deshalb prüfen wir abhängig vom Infektionsgeschehen, ob wir diesen digital durchführen." Zuletzt waren der 6. und 7. Februar für beide Veranstaltungen vorgesehen.