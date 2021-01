Rendsburg-Eckernförde: Corona-Verfügungen auch auf Türkisch

Rendsburg. Wegen eines überdurchschnittlich hohen Anteils von Migranten an den Corona-Infizierten lässt der Kreis Rendsburg-Eckernförde seine Allgemeinverfügungen zur Pandemie ab sofort auch in Englisch, Türkisch und Arabisch veröffentlichen. Ein Grund für die höhere Infektionszahl könne sein, dass Migranten Corona-Regeln sprachlich nicht verstehen, erläuterte die Kreisverwaltung am Dienstag.

Nach ihren Angaben hatten Prüfungen ergeben, dass in dem Landkeis Migranten in Relation zur Gesamtbevölkerung zwei bis drei Mal stärker von Corona-Infektionen betroffen sind als Nicht-Migranten. Auch in Rendsburg-Eckernförde sind die Infektionszahlen zuletzt gestiegen.