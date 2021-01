Eine alte Dame nimmt in einem Altenheim mit ihrem Rollator an einem Rollatortanzkurs teil.

Goldenbek. In einem Pflegeheim in Goldenbek im Kreis Segeberg hat es nach einem größeren Corona-Ausbruch zwei Todesfälle gegeben. Im "Haus Goldenbek" starben ein 82 Jahre alter Mann und eine 73 Jahre alte Frau an oder mit Covid-19, wie der Kreis am Montag mitteilte. Dort waren zuvor insgesamt 26 Bewohner und drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.