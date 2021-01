Rechnungshof warnt vor falscher Nutzung von Notfallkrediten

Hamburg. Der Rechnungshof hat Hamburgs rot-grünen Senat vor einer Nutzung von Corona-Notfallkrediten abseits der zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben gewarnt. "Wir sehen die Gefahr, dass an dieser Stelle das Geld zu weit eingesetzt wird für Dinge, die zwar allgemein wünschenswert sind, aber nicht aus Notfallkrediten finanziert werden dürfen", sagte Rechnungshof-Direktor Philipp Häfner am Montag bei der Präsentation der "Beratenden Äußerung" seiner Behörde zur Haushaltslage 2020/21.

Bislang gebe es darauf zwar noch keine Hinweise, da der Senat seine Planungen noch nicht konkretisiert und auch noch keine entsprechende Drucksachen in die Bürgerschaft eingebracht habe. Gleichwohl habe der Rechnungshof an dieser Stelle eine "intensiv blinkende gelbe Warnlampe" aufgestellt, betonte Häfner unter Hinweis etwa auf den geplanten Ausbau des Radverkehrs oder der Polizei-IT aus Notfallkrediten.

Ausdrücklich keine Kritik übte der Behördenchef an der Gesamthöhe der coronabedingten Neuverschuldung in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro von 2020 bis 2024: "Das Handeln des Senats in Bezug auf die Neuverschuldung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ist nicht zu kritisieren."