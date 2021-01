St.-Pauli-Spieler Burgstaller: "Nicht vom Weg abbringen"

Hamburg. Nach dem guten Auftritt gegen Holstein Kiel ist Stürmer Guido Burgstaller vom FC St. Pauli fest davon überzeugt, dass der Tabellenvorletzte wieder aus der prekären Situation in der 2. Fußball-Bundesliga kommt. "Ich glaube, dass wir uns mit der Qualität dahinten wieder rausspielen werden und können", sagte der Österreicher am Montag in einer Medienrunde. "Auch der Mannschaftsgeist stimmt absolut. Da gibt keiner auf. Da ziehen alle mit dem Trainerteam an einem Strang." Es sei das Wichtigste, dass alle "in so einer Situation zusammenhalten und sich nicht vom Weg abbringen lassen".

Burgstaller hatte am Samstag beim 1:1 der Hamburger gegen den Aufstiegskandidaten aus Kiel nach dreimonatiger Verletzungspause sein Startelf-Comeback gegeben. Auch seinetwegen hatte sich die Mannschaft stark verbessert gezeigt, konnte aber ihren Zweitliga-Negativrekord von 13 Spielen ohne Sieg nicht verhindern.