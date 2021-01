Falscher Bankmitarbeiter erbeutet hohen Betrag von Rentner

Nordhastedt. Ein Telefonbetrüger hat in Nordhastedt im Kreis Dithmarschen einen 71 Jahre alten Rentner um einen fünfstelligen Bargeldbetrag geprellt. Der Betrüger habe sich als Bankmitarbeiter ausgegeben und sein Opfer per Mail und einige Zeit später telefonisch aufgefordert, seine Kontozugangsdaten zu nennen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei habe der Anrufer die Rufnummer der Bank des 71-Jährigen vorgetäuscht und sich mit dem Namen des Kundenbetreuers des Rentners gemeldet.

Einige Zeit später bemerkte der Rentner, dass der Betrüger offenbar schon während des Telefonats am Sonntag zwei Überweisungen getätigt hatte. Insgesamt entstand dem 71-Jährigen nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Bei einer 63 Jähre alten Frau in Burg im Kreis Dithmarschen hatten Betrüger dagegen mit der gleichen Masche keinen Erfolg. Bei einem Anruf Ende 2020 habe die Frau lediglich ihren Namen und ihr Geburtsdatum preisgegeben und anschließend ihre Bank informiert, sagte eine Polizeisprecherin.