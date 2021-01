Trotz Corona mehr als 10.000 neue Wohnungen genehmigt

Hamburg. Auch in Zeiten von Corona ist in Hamburg im vergangenen Jahr der Bau von mehr als 10.000 neuen Wohnungen genehmigt worden. Damit sei auch unter schwierigen Bedingungen die jährliche Zielmarke erreicht worden, teilten Bürgermeister Peter Tschentscher und Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (beide SPD) am Montag mit. Es sei der Bau von exakt 10 007 Wohneinheiten genehmigt worden.

"Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, um das Angebot an Wohnraum in Hamburg zu verbessern und den Anstieg der Mieten zu bremsen", sagte Tschentscher. In den Vorjahren waren allerdings erheblich mehr Wohneinheiten genehmigt worden - so waren es 2019 noch 12 715. Die Zielmarke 10 000 gilt seit 2016.

"Zusammen mit den Bezirken und unseren Partnern im Bündnis für das Wohnen in Hamburg haben wir so in den vergangenen zehn Jahren regelmäßig die selbst gesetzten Ziele erreicht", sagte Stapelfeldt. "Das Ergebnis der gemeinsamen Anstrengungen sind mehr als 100 000 genehmigte Wohneinheiten seit 2011, darunter mehr als 20 000 öffentlich geförderte Wohnungen."