Ministerium: Keine Gefährdung der Abschlussklassen

Kiel. Das schleswig-holsteinische Bildungsministerium hat den Vorwurf der Lehrer-Gewerkschaft GEW zurückgewiesen, unverantwortliche Corona-Infektionsrisiken durch den Präsenzunterricht in den Abschlussklassen einzugehen. Es werde seit Montag nicht Präsenzunterricht gemäß Stundenplan Stunde für Stunde erteilt, sondern es würden Angebote für alle Fächer gemäß Stundentafel gemacht, sagte ein Ministeriumssprecher. "Und dabei gelten natürlich die Hygieneregeln, die Maskenpflicht und das regelmäßige Lüften. "Mehr frische Luft finden Sie in keinem Büro in Deutschland."

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Freitag vorgehalten, die Schulen "wieder einmal in Aufruhr" zu versetzen. Trotz des verschärften Lockdowns zur Corona-Bekämpfung würden am Montagmorgen hunderte Schüler in die Schulen strömen. Die GEW forderte das Ministerium auf, Unterricht nur in kleinen Gruppen zu machen.

Der Ministeriumssprecher verwies auf entsprechende Ankündigungen Priens, es werde in Kleingruppen unterrichtet. Zudem laufe derzeit ein intensiver Dialog zwischen den Schulleitungen und den Lehrergewerkschaften, um mögliche Missverständnisse oder Irritationen über die gewünschten Angebote zur Stundentafel und zur Umsetzung auszuräumen.

Am Montag startete nach den Weihnachtsferien und zwei Distanz-Lernübungstagen wieder die Schule. Es gibt Fernunterricht über Videochats im Internet oder Lernmanagementsysteme. Der Präsenzunterricht ist bis Ende Januar ausgesetzt. Für die Klassen eins bis sechs wird eine Notbetreuung angeboten. Wie stark diese Notbetreuung genutzt wird, konnte der Ministeriumssprecher am Montagvormittag, dem ersten Tag, noch nicht sagen.

Inwieweit sich die technische Infrastruktur für den Fernunterricht bewähre, dazu lägen auch noch keine Erkenntnisse vor. Die beiden Distanz-Lernübungstage am vergangenen Donnerstag und Freitag seien aber ohne gravierdende Probleme verlaufen.