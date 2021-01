Ein Mitarbeiter hält ein Teströhrchen in den Händen.

Gesundheit 144 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Kiel. In Schleswig-Holstein sind bis Sonntagabend 144 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche sank leicht auf nun 99,7 (Samstag 101,2, Freitag 96,2). Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums hervor (Datenstand: 10.1.2021, 20.16 Uhr). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 9 auf 554. Bei der Interpretation der Daten gilt zu beachten, dass die erfassten Fallzahlen an Wochenenden oft niedriger sind, weil dann unter anderem weniger getestet wird.

364 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern. Hier gab es keine Veränderung zum Vortag. 66 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut - 44 mit Beatmung. Die Zahl der Genesenen wird auf rund 21 600 geschätzt. Bislang gab es 28 611 Corona-Infektionen.