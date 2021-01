Toter Mann aus Alster in Hamburg geborgen

Mehrfach musste die Feuerwehr am Wochenende zu Wassereinsätzen ausrücken. In der Alster wurde eine Leiche gefunden, ein Mann in der Elbe konnte noch gerettet werden.

Hamburg. Ein toter Mann ist am Sonntagmorgen in der Alster in Hamburg gefunden worden. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage mit. Ein Passant soll die leblose Person in der Nähe nahe der Alsterkrugchaussee entdeckt und die Einsatzkräfte gerufen haben. Der Mann wurde tot geborgen. Laut einer Polizeisprecherin gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei dem Mann um eine vermisste Person handelt. Nähere Details zur Identität des Toten sowie den Umständen nannte sie nicht. Die "Hamburger Morgenpost" hatte zuvor darüber berichtet.

Bereits am Samstag mussten die Einsatzkräfte in Hamburg zu einem ähnlichen Vorfall ausrücken. Ein Mann konnte am Hamburger Fischmarkt aus der Elbe gerettet werden. Er kam am Samstagmittag unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte und wie alt der Mann ist, war auch am Sonntag noch unklar.